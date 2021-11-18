В Новосибирске «Ниссан» сбил девочку-подростка на пешеходном переходе

ДТП случилось в Кировском районе города. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирску

Вечером, 18 ноября, иномарка сбила девочку-подростка. ДТП случилось в Кировском районе города.

— Сегодня, в 17:40, 49-летний водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал по дороге без названия со стороны улицы Громова в сторону улицы Советское шоссе. Около дома 90/1 по улице Петухова он сбил 17-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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