В Новосибирской области пропала 66-летняя пенсионерка со шрамом на губе

Женщина может плохо ориентироваться в пространстве. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В поселке Дорогино Новосибирской области пропала 66-летняя Наталья Алексеевна Буцаева (Николаева). О местонахождении женщины ничего не известно с вечера 17 ноября: тогда родственники заезжали к пенсионерке домой, чтобы проведать ее. А уже утром на следующий день сибирячки дома не было.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, карие глаза. На губе у женщины имеется шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в коричневое пальто, серые брюки, черные зимние полуботинки и светло-коричневую шапку.

У женщины имеются определенные проблемы с памятью, она может плохо ориентироваться в пространстве.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Наталья Алексеевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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