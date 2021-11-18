В Новосибирске иномарка сбила школьника и уехала

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем 18 ноября, иномарка сбила ребенка и уехала. ДТП случилось в Октябрьском районе города.

— Сегодня, около трех часов дня, неустановленный водитель на автомобиле предположительно марки Ford Transit ехал по улице Никитина со стороны улицы Карла Либнехта в сторону улицы Красноармейская. Около дома №89 по улице Никитина он сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.

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