Новосибирская косплеерша в откровенном образе кошечки Анки взбудоражила соцсети

Кошка из детской игры стала мемом и девушка решила тоже сделать образ. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой
Сибирячка Алиса Арефьева сделала откровенный образ кошечки Анки из игры Animal Crossing. Пикантная фотосессия мультяшного персонажа собрала более 40 тысяч просмотров в соцсетях.
— Скажу честно, я не играла в эту игру, а образ взяла, потому что понравился. Он стал популярным после того, как с ней нарисовали клип. Я сначала хотела остаться в стороне, но потом поняла, что слишком люблю кошек. Характер Анки в игре надменный. Это не милая кошечка, она высокомерна и капризна, еще она любит макияж, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.
Девушка быстро сшила костюм в египетском стиле и аксессуары. Пользователи соцсетей похвалили откровенный образ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер