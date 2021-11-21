Новосибирская косплеерша в откровенном образе кошечки Анки взбудоражила соцсети

Кошка из детской игры стала мемом и девушка решила тоже сделать образ. Фото: предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева сделала откровенный образ кошечки Анки из игры Animal Crossing. Пикантная фотосессия мультяшного персонажа собрала более 40 тысяч просмотров в соцсетях.

— Скажу честно, я не играла в эту игру, а образ взяла, потому что понравился. Он стал популярным после того, как с ней нарисовали клип. Я сначала хотела остаться в стороне, но потом поняла, что слишком люблю кошек. Характер Анки в игре надменный. Это не милая кошечка, она высокомерна и капризна, еще она любит макияж, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Девушка быстро сшила костюм в египетском стиле и аксессуары. Пользователи соцсетей похвалили откровенный образ.

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