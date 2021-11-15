Жители Плющихинского жилмассива хотят, чтобы у них появился сквер

Депутат Сергей Конько поддержал новосибирцев. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Депутат Законодательного Собрания Сергей Конько заявил о бескомпромиссной позиции жителей Плющихинского жилмассива создать на территории сквер. Вместо этого здесь начинается строительство нестационарного торгового объекта, из-за чего возмущенные горожане устроили сход.

- У нас позиция однозначная — приступить к строительству сквера уже этой весной, — заявил депутат Законодательного Собрания по округу №34 Сергей Конько.

Наказ о создании сквера депутат получил от жителей Плющихинского жилмассива, и он вошел в программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. Теперь, заметил Сергей Конько, администрация пытается убедить, что оптимальный выход - отдать землю инвестору, который и ларьки поставит, и сквер разобьет.

- Я вижу, как действует эта компания. Им дали 600 квадратов, они загородили – 6000. Под покровом ночи взяли и поставили забор. Конечно, возмущение жителей понятно. Я не знаю, кто проводил в мэрии собрание. Пригласили нескольких жителей. И начали говорить, что у людей есть какие-то сомнения, что здесь делать – пивнушку или сквер, – возмущен законодатель. – Люди пришли на сход и сказали: нам нужен сквер! 20 тысяч подписей мы уже собрали. Они будут направлены мэру.

Накануне депутат Сергей Конько озвучил сложившуюся ситуацию на выездном заседании комиссии Законодательного Собрания по экологии. Протяженный сквер, который запланировано сделать от улицы Лазурной через улицу Высоцкого до улицы Татьяны Снежиной, частично уже начали создавать. Этот участок департаментом земельных отношений отнесен к территориям общественного пользования. А в 2021 году появляется постановление мэра, которым участок на Высоцкого передается под размещение нестационарных торговых объектов. После чего на территории будущего сквера и начались строительные работы.

Депутаты приняли решение вынести на рассмотрение сессии Законодательного Собрания Новосибирской области обращение к мэру города Новосибирска по вопросу сохранения зеленых зон.