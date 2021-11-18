В Новосибирске вор через окно залез в офис и вынес оттуда 173 тысячи рублей

В Ленинском районе Новосибирска ограбили офис компании, производящей металооборудование.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ленинском районе Новосибирска ограбили офис компании, производящей металооборудование. Сейчас вора ищет полиция.
— Произошла кража в ночь на 17 ноября. Вор забрался в помещение, вскрыв окно, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Из сейфа организации было похищено 173 тысячи рублей.
На месте уже побывали оперативники: они изъяли следы обуви, которые вор оставил на козырьке подоконника, и сняли отпечатки пальцев, которые мужчина оставил в офисе.
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