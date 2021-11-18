Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-14°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия18 ноября 2021 12:10

В Новосибирске вор через окно залез в офис и вынес оттуда 173 тысячи рублей

Сейчас его ищет полиция
Галина СИМОНОВА
В Ленинском районе Новосибирска ограбили офис компании, производящей металооборудование.

В Ленинском районе Новосибирска ограбили офис компании, производящей металооборудование.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ленинском районе Новосибирска ограбили офис компании, производящей металооборудование. Сейчас вора ищет полиция.

— Произошла кража в ночь на 17 ноября. Вор забрался в помещение, вскрыв окно, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Из сейфа организации было похищено 173 тысячи рублей.

На месте уже побывали оперативники: они изъяли следы обуви, которые вор оставил на козырьке подоконника, и сняли отпечатки пальцев, которые мужчина оставил в офисе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.