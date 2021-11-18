В Новосибирской области столкнулись три грузовика: погиб водитель

Водитель "Скании" не справился с управлением. Фото: госавтоинспекция НСО

В Мошковском районе Новосибирской области столкнулись три грузовика. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

— Днем в четверг, 18 ноября, в Мошковском районе водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался в грузовую машину марки «Рено», который после столкнулся с грузовиком марки «Вольво». В результате ДТП, водитель «Рено» скончался на месте от полученных травм, а водителя «Вольво» экстренно госпитализировали с различными травмами, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителя "Вольво" госпитализировали. Фото: госавтоинспекция НСО

Обстоятельства происшествия еще уточняются. Движение автотранспорта после аварии восстановлено в оба направления.

О водителе "Скании" пока не известно. Фото: госавтоинспекция НСО

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