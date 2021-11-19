Погода в Новосибирске на 19 ноября 2021 года: сильный снегопад

Синоптики обещают мороз и снегопады.
Фото: Ксения Высотина
Погода в Новосибирске на 18 ноября 2021 года будет снежной, перед выходными снова приударит мороз. Так сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра
— Днем в Новосибирске будет около -14…-16 градусов, временами будет идти небольшой снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области температура составит -11…-16, ночью местами понизится до -26 градусов. В отдельных районах пройдет снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица.
«Яндекс.Погода» дает такой же прогноз: весь день будет небольшой снег и температура -15…-17 градусов.
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