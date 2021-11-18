В Новосибирской области отчима подозревают в убийстве пасынка

В Кыштовском районе Новосибирской области 56-летнего мужчину задержали силовики. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кыштовском районе Новосибирской области 56-летнего мужчину задержали силовики: его подозревают в убийстве своего пасынка.

— 39-летний мужчина был найден мертвым в своем доме в селе. У него были ножевые ранения в области грудной клетки и брюшной полости, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — По подозрению в убийстве был задержан отчим сибиряка.

Ранее 56-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В содеянном мужчина не признался. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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