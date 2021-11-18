В Новосибирске рабочие на стройплощадке нашли снаряд

Рабочие на стройплощадке в Ленинском районе нашли снаряд. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, вечером 18 ноября, рабочие на стройплощадке в Ленинском районе нашли снаряд. Его сфотографировали очевидцы и выложили в сеть.
— В «Ясном берегу» у дома №18 при проведении земельных работ была обнаружена мина. На месте работают экстренные службы, подробности уточняются, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что сейчас информация о произошедшем уточняется.
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