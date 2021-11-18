ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ.

По сравнению с прежней версией ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, в первую очередь - в части платежей, переводов и оплаты различных продуктов и услуг. Переводы между своими счетами, по номеру телефона и платежи за сотовую связь стали доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий.

ВТБ Онлайн стал удобнее в использовании. Войти в приложение можно, не снимая маску - с помощью Apple Watch или умного браслета для пользователей Android. Расположение продуктов в виде виджетов на главном экране можно настроить самостоятельно, «спрятав» неиспользуемый функционал. Появилась возможность скрыть баланс или счет в приложении на главном экране - нужно смахнуть по счету влево или потрясти телефон. Новинкой ВТБ Онлайн стал индикатор сети - если в процессе работы возникнут проблемы с интернетом, приложение само сообщит об этом пользователю.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ.

В ВТБ Онлайн представлено более 30 новых онлайн-сервисов, среди них:

- Оплата по QR-коду. Сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией;

- Мгновенные переводы клиентам ВТБ через Bluetooth и AirDrop;

- Обновление устаревших паспортных данных онлайн через портал «Госуслуги».

Приоритетом ВТБ остается безопасность. До конца года пользователям ВТБ Онлайн станет доступна самоблокировка личного кабинета. Если у клиента возникнут сомнения в безопасности его денег, он сможет самостоятельно заблокировать доступ в ВТБ Онлайн. Достаточно перейти в профиль пользователя и выбрать «Заблокировать учетную запись».

- Год назад мы полностью перезапустили ВТБ Онлайн и уже сегодня входим в тройку лучших банковских приложений на рынке: наша оценка в AppStore увеличилась до 4,7, а в Play Market - до 4,3. Мы успешно перевели в онлайн все продукты и сервисы для потребителей. Приоритетами обновления этого года стали безопасность, удобство и новый функционал, который будет доступен в России только клиентам ВТБ. Продукты и услуги ВТБ Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируясь с важнейшими государственными сервисами и упрощая их использование для миллионов клиентов, - заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.