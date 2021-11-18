14 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Заболели за день еще 404 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Новосибирской области сообщил, что за прошедшие сутки от коронавируса в Новосибирской области умерли 14 человек.

— Это мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 73 года, 80 лет, 81 год, 82 года, 89 лет, 89 лет и женщины в возрасте 51 год, 61 год, 61 год, 70 лет, 82 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 624 человека, — пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Сейчас в реанимации находятся 336 пациентов: 60 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала вспышки ковида заболели 77 976 жителей области, в том числе диагноз подтвержден у 7 963 детей. Выздоровели за последние сутки 102 человека.

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