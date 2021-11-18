Всемирный день шопинга: объем трафика на ведущих маркетплейсах страны вырос до 156%

Фото предоставлено пресс-службой Yota.

Также в статистику вошли показатели количества посещений сайтов в эти дни. Наибольший рост объема трафика показал Aliexpress - в 2,5 раза.

Объем трафика пользователей на сайте Ozon за 11 и 12 ноября вырос на 65% по сравнению с 4 и 5 ноября. Количество посещений сайта выросло в 1,2 раза в дни распродаж.

Объем трафика пользователей на сайте Aliexpress 11 и 12 ноября вырос на 156% по сравнению с этими же днями неделей ранее. Количество посещений сайта выросло в 1,7 раза 11 и 12 ноября.

«Между двумя маркетплейсами в объеме трафика разница совсем небольшая, Ozon опережает всего на 2%. Несмотря на то, что всемирный день шопинга уже прошел, и вы не успели выгодно приобрести товары в дни распродаж, в разделе «Покупки» на сайте Yota есть дополнительный кешбэк 2,5% за покупки в Aliexpress и скидка 15% для покупателей Ozon» - поделился Артем Рабчук, PR-директор Yota.