В Новосибирске дорожникам, убирающим снег, могут поднять зарплату на 25%

В Новосибирске дорожникам, занятым уборкой улиц от снега, могут поднять зарплату. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске дорожникам, занятым уборкой улиц от снега, могут поднять зарплату. Этот вопрос обсудили на заседании горсовета в среду, 17 ноября.

— Готовность техники, задействованной в зимнем содержании дорог, составляет более 65%, в круглогодичном — более 80%. А вот укомплектованность водительским составом, к сожалению, невелика. Она составляет примерно 65%, — отметил на заседании заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов. — Сегодня нарабатывается вопрос об увеличении фонда оплаты труда дорожно-эксплуатационных учреждений. Уровень зарплаты на сегодняшний день на рынке, к сожалению, неконкурентоспособен.

В ответ на это депутат горсовета Наталья Пинус предложила зафиксировать предложение о повышении зарплат дорожникам на 20-25%.

Напомним, как рассказали в мэрии, за прошедшие сутки с улиц города было вывезено 6976,8 кубометра снега. На уборку города вышли 143 единицы техники в дневную и 180 — в ночную смены. Для обработки улиц было использовано 40,8 тонны «Бионорда» и 574,2 тонны противогололедной смеси. Очищено было также 173 парковки, заездных кармана, островка безопасности, лестницы и транспортных остановок. А также 48 пешеходных переходов.

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