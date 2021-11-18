В Новосибирске автостоянку реконструировали в супермаркет

Объект сначала предназначался для автостоянки. Фото: Михаил Рязанцев

В Ленинском районе Новосибирска на улице 9-ой Гвардейской дивизии общественник Михаил Рязанцев обнаружил супермаркет, который ранее был автостоянкой. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

— Летом 2019 года ООО «Рантье» получило разрешение на строительство автостоянки закрытого типа на улице 9-й Гвардейской дивизии на участке 54:35:063610:780 площадью 4200 квадратных метров. Через год объект был введен в эксплуатацию. А уже весной текущего года в этом здании открылось сразу две пивные и супермаркет. И хотя здание по документам строилось как автостоянка, в нем нет ни одного въезда для машин. Только небольшие ворота для разгрузки товара, прикрытые ширмой. Так не заедешь, — пояснил КП-Новосибирск общественник.

По мнению Михаила, для того, чтобы здание было переформировано из автостоянки в магазин, необходимо было провести общественные обсуждения, которых не было. Поэтому такую перестройку можно считать по факту незаконной, уверен он. Информации, по данным Михаила, нет ни по участку 780, ни по 922, ни по 921.

Он добавил, этой весной участок 780 поделили на 922 с видом использования стоянки и 921 с видом использования под магазины. Но и тут для магазина почти не осталось места для парковки и подъезда, так как зона выгрузки и парковочное место для посетителей остались на втором участке.

Общественник обратился к властям с вопросом, почему, зная о незаконной реконструкции здания, не принято никаких действий, и почему поменяли назначение участка без слушаний? В мэрии ему ответили, что к ней обращались за реконструкцией, но власти отказывали. Вывод, по мнению общественника, один — реконструкция незаконна.

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