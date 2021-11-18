Новый суточный рекорд вакцинации от COVID-19 установлен в Новосибирской области

Более 23 тысяч жителей региона вакцинировались от коронавируса за последние сутки. Фото: Ксения Высотина

Более 23 тысяч жителей региона вакцинировались от коронавируса за последние сутки. Это абсолютный суточный рекорд. Массовая вакцинация в Новосибирской области продолжается.

— Продолжаем массовую вакцинацию. Привито первым компонентом уже более 1 миллиона 88 тысяч жителей Новосибирской области, завершили полный курс 895 592 человека. За вчерашний день — абсолютный рекорд количества вакцинированных жителей. Мы привили 23 166 человек, из них первым компонентом — 15 148. Вакцина регулярно поступает и распределяется по медицинским учреждениям, — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В общей сложности в настоящее время региональным минздравом на 92 пунктах вакцинации открыто — 144 кабинета вакцинации, 85 в городе и 59 в области. Напомним также, что через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124 открыта запись для вакцинации для жителей любого района Новосибирской области в поликлинике № 16 на левом берегу и поликлиниках №27 и №7 на правом берегу.

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