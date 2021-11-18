В Новосибирской области пожилые люди могут освоить гаджеты по нацпроекту «Демография». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области программу обучения компьютерным технологиям реализует министерство труда и социального развития Новосибирской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

— С развитием цифровых технологий возрастает потребность и у людей старшего возраста осваивать навыки работы с компьютером. Платежи, выплаты, общение с родственниками и друзьями — все эти функции переходят в электронный формат, что особенно актуально в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Начиная с 2016 года, в регионе более 6 тысяч пожилых людей успешно прошли обучение компьютерной грамотности и используют полученный опыт в повседневной жизни. Сегодня мы находимся на площадке, где в рамках нацпроекта «Демография» министерство труда и социального развития совместно с региональной общественной организацией «Союз пенсионеров России» Новосибирской области реализуют программу обучения компьютерным технологиям. Новые знания за партами получают 250 человек. В текущем году бюджет мероприятия составил порядка 608 тысяч рублей», — рассказал замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

После пройденного курса слушатели смогут самостоятельно работать в Интернете. У них получится получать государственные услуги в электронном виде. Также пожилые граждане смогут сами записаться на прием в поликлинику или получить загранпаспорт. Перечень направлений программы расширяется. Так, с 2018 года у пожилых сибиряков есть возможность освоить современные гаджеты и мессенджеры.

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