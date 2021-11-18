В Новосибирске пожарные предотвратили взрыв цистерны с горючим. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В четверг, 18 ноября, в Калининском районе Новосибирска загорелась металлическая цистерна. Там вспыхнули легковоспламеняющиеся жидкости. Инцидент случился на улице Игарская во время сварки.

— Пожарные прибыли на место ЧП через 7 минут после вызова. В момент прибытия цистерна была охвачена огнем. Специалисты МЧС России использовали генератор пены для оперативной подачи огнетушащих средств в очаг пожара. Также пожарные эвакуировали из опасной зоны кислородные баллоны объемом 40 литров. Через 15 минут после подачи ствола пожарные ликвидировали угрозу взрыва горючего, — прокомментировали инцидент в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, открытое горение удалось ликвидировать за 17 минут. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 40 квадратов.

В результате инцидента никто не пострадал.

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