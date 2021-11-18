В Новосибирске общественник предлагает изменить систему общественного транспорта

Большой поток пассажиров по безлимитной системе увеличит плату водителям и кондукторам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске общественник Алексей Колесников предложил изменить структуру пассажирских перевозок в городе. Он предлагает ввести безлимитный проездной для пассажиров, а это в свою очередь определяло бы заработную плату водителей и кондукторов. То есть, по его словам, необходимо перевести общественный транспорт города на муниципальный контракт.

— Новая система оплаты труда уже постепенно внедряется в городе. Первым на нее перешел маршрут 54 «Улица Твардовского — вокзал Новосибирск-Главный». С 1 сентября по муниципальному контракту работают все троллейбусные маршруты города (их 13), а с нового года — на такую систему перейдут все муниципальные маршруты, — рассказал общественник КП-Новосибирск.

По мнению Алексея Колесникова, именно муниципальным контрактом проблема будет решена.

Также он считает, еще одним недостатком нынешней транспортной системы — отсутствие выделенных полос. Именно это, по его мнению, провоцирует пробки на орогах города.

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