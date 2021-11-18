В Новосибирске водитель самогруза пострадал в столкновении с грузовиком. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 18 ноября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись два самогруза. ДТП произошло на улице Ватутина 38А. На месте аварии работали спасатели.

— Прибывшие на место сотрудники службы спасения выяснили, самогруз марки «Isuzu» догнал самогруз «Mitsubishi Fuso Canter». Водитель одного из грузовиков, 46-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели перенесли его до автомобиля скорой помощи и передали врачам для дальнейшего осмотра, — рассказали в службе спасения МАСС.

Сотрудники службе также обеспечили противопожарную безопасность грузовиков.

Спасатели напомнили, водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД.

В МАСС добавили, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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