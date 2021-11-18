Блогер Анастасия Иванцова вышла замуж в Новосибирске. Фото: Анастасия Иванцова // Инстаграм.

В четверг, 18 ноября, блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова вышла замуж. Со своим избранником 27-летняя сибирячка познакомилась в 2020 году.

— Мы поженились уже, все выложу попозже! — рассказала в Инстаграм-сторис Анастасия.

Она также поделилась трогательным снимком рук с обручальными кольцами.

К свадьбе звезда Инстаграм готовилась заранее. Она делилась с подписчиками важными моментами и говорила, что с трепетом и волнением ждет церемонии бракосочетания.

Известно, с избранником Анастасия познакомилась в 2020 году. Их отношения начались с дружбы. Затем она переросла в крепкие чувства. Спустя несколько месяцев отношений влюбленные решили пожениться. Дату свадьбы, 18 число, выбрали не случайно. Ведь именно 18 июня 2020 года они познакомились.

Известно, Анастасия уже была замужем за Иваном Иванцовым. С ним девушка познакомилась в интернете. По словам сибирячки, он поддерживал ее в ведении блога, помогал ей. Однако, судя по всему, пара не сошлась характерами.

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