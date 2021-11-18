В Новосибирске задержали девушку, распространявшую сильнодействующие лекарства. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирске в вагоне электрички потеряла сознание девушка. Правоохранители, прибывшие на место, вызвали ей скорую помощь. Сибирячку госпитализировали в одну из больниц города. Транспортные полицейские установили личность пассажирки — ей оказалась 25-летняя жительница Бердска. Выяснилось, она отравилась сильнодействующими лекарствами, партию которых через тайники-закладки планировала сбыть в центре Новосибирска.

— Придя в сознание девушка пояснила, что приняла две таблетки сильнодействующего препарата, который планировала сбыть в Новосибирске. Как установили полицейские, она распространяла препараты, не имея на это специализированной фармакологической лицензии. В телефоне девушки обнаружили адреса закладок и уведомление о посылке, в которой находились лекарственные препараты. В присутствии подозреваемой сотрудники полиции изъяли почтовое отправление и направили его для проведения экспертизы, — рассказали в УТ МВД СФО.

Экспертиза установила, препараты, общей массой 80 граммов, в своем составе содержали сильнодействующие вещества в крупном размере. Как установили транспортные полицейские, девушка оборудовала тайники-закладки с сильнодействующими таблетками, используя для этого интернет-магазины.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнице по это статье, — 8 лет лишения свободы.

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