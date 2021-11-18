В детсаду под Новосибирском от родителей потребовали сертификаты о вакцинации от Covid-19

Родители воспитанников возмутились такими требованиям Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В детсаду «Светлячок» в Новосибирской области, в селе Карасево, с родителей воспитанников потребовали предоставить сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из группы «Инцидент Новосибирск», где и появился пост с просьбой одной из родительниц разместить историю о незаконном требовании QR-кода.

— Здравствуйте, я уже не знаю куда писать. Сегодня нам прислала в группу детского сада воспитатель (требование на скриншоте). Что же теперь, если у родителей не QR-кода, и ребенку нечего делать в саду? — написал автор поста.

Такое сообщение пришло в родительский чат. Фото: "Инцидент Новосибирск".

По словам родителей, воспитатель и заведующая заведения ссылаются на некий «125-й приказ» Минздрава.

КП-Новосибирск связалась с заведующей детсада «Светлячок», которая объяснила, что произошло недоразумение, и никаких сертификатов о вакцинации они не требуют с родителей.

— В специальном чате в мессенджере WhatsApp, где присутствуют родители воспитанников, было отправлено ошибочно составленное объявление. Предлагалось разместить сообщение о продолжении работы в усиленном режиме, которое было вызвано эпидемической ситуацией из-за ковида, то есть предупреждение о ношении масок и соблюдение термометрии. Разговора об обязательной вакцинации родителей — не было. Это личное усмотрение представителя ребенка. Сегодня мы еще раз разместили объявлении с извинениями перед родителями, — уточнила КП-Новосибирск заведующая детсада.

По ее словам, во время общего собрания трудового коллектива обсуждалась эпидемиологическая ситуация в регионе, проводился инструктаж. Само сообщение в группу выложил модератор, но заведующая говорит о том, что произошло это по ее вине — она не проконтролировала и непонятно донесла свою мысль относительно требований к родителям.

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