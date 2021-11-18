Похолодание как причина правонарушения

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города Новосибирска. В 3.35 охранник административного здания на улице Свердлова запросил помощь группы быстрого реагирования.

На вызов прибыл 74-й экипаж ГБР. Охранник сообщил, что пьяный молодой человек пытался проникнуть в здание, разбив в окне стекло, а когда охранник попытался задержать его, - сбежал. Теперь нарушителя необходимо было задержать уже на улице.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Бойцы ГБР уточнили, как выглядел нарушитель, и бросились на его поиски. Обнаружен и задержан он был неподалеку от места происшествия. Молодой человек находился в нетрезвом состоянии и повторял, что очень сильно замерз. Возвращаясь домой из ночного клуба «Антигламур», он решил согреться внутри здания, для чего и разбил стекло. Подтверждением причастности к происшествию были порезанные и окровавленные руки любителя ночной жизни.

Оказав необходимую медицинскую помощь, бойцы ГБР передали задержанного сотрудникам Железнодорожного отдела полиции.