Новосибирцам объяснили, кого пропустят в ресторан без QR-кода

QR-коды в области ввели с 12 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области, как и в других городах, уже неделю действует пропускная система, а именно QR-коды, которые нужно предъявлять в кафе, ресторанах, салонах красоты и в других подобных местах. При этом есть варианты пройти туда без QR-кода. К примеру, можно показать медотвод от прививки.

— Медотвод — это отдельное основание, которое дает право посещать места общественного питания, например, без QR-кода. Но вместе с медотводов необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который бы показывал отсутствие коронавирусной инфекции у человека, которому по медицинским показаниям запрещено вакцинироваться, — поясняет юрист Марина Пьянкова.

Кроме того, специалист пояснила, если у человека медотвод постоянный, то в таком случае собирается комиссия, и требования к медотводу устанавливаются законодательством и приказом Минздрава.

Справка может быть выдана, например, на месяц или два, или на больший срок. Фото: предоставлено Мариной Пьянковой.

Для того, чтобы получить медотвод, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, пройти осмотр терапевта и сдать анализы, если это необходимо. Результатом обследования становится заключение врача о противопоказаниях для вакцинации от Covid-19. Справка может быть выдана, например, на месяц или два, или на больший срок.

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