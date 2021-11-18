В Новосибирске кроссовер сбил женщину

Пешеход переходил дорогу в положенном месте. Фото: ГИБДД 54

Утром, 18 ноября, в 08:00, в Новосибирске на территории Октябрьского района 44-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 наехал на пешехода на улице Кирова, который переходил дорогу.

— В результате ДТП женщина-пешеход доставлена в больницу. Личность женщины и характер полученных травм выясняются, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Со слов водителя, пострадавшая женщина перебегала дорогу на красный свет вне зону пешеходного перехода. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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