Новосибирские депутаты обсудили ход строительства инфекционной больницы

Комитет Законодательного Собрания по бюджетной политике заслушал информацию Правительства региона о ходе реализации проекта строительства областной инфекционной больницы в рамках государственно-частного партнерства. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Вопрос о строительстве инфекционной больницы был поднят председателем Законодательного Собрания Андреем Шимкивом на комитете по бюджетной политике.

- Я специально попросил вынести вопрос об инфекционной больнице на заседание комитета. Мы разговариваем постфактум, после заключения контракта. Расцениваю происшедшее как технический сбой». Спикер сформулировал сразу несколько вопросов главе Минэкономразвития. «Во-первых, почему соглашение заключено на 6 лет? И почему собственные средства под 12%? Когда у других 10,5-11%. Много вопросов. И главное – почему проект концессионного соглашения не был согласован с Законодательным Собранием, как требует областной закон о государственно-частном партнерстве».

Председатель Законодательного Собрания порекомендовал министру при выступлении на ноябрьской сессии регионального парламента представить депутатам информацию, как планируется распорядиться участком земли под инфекционной больницей.

- Наша рекомендация – провести публичный аукцион по продаже этой земли на рыночных условиях. А средства, полученные от продажи этого участка земли, направить на погашение затрат по строительству новой инфекционной больницы. Центр города, для застройщиков – лакомый кусочек. Суммы должны быть серьезные. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет, на выплаты из бюджета по этому концессионому соглашению в будущем, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Еще одну важнейшую задачу для министерства сформулировал председатель комитета Фёдор Николаев:

- Минэкономразвития должен собирать всю аналитическую информацию. Где область находится с точки зрения: по реализации проектов ГЧП и по долговой нагрузке не только тех проектов, которые ведет Правительство, но и все муниципальные образования районов, чтобы понимать всю нагрузку на совокупный бюджет области. И нет здесь никакого конфликта. Мы говорим: давайте просто прозрачно вести все эти направления и своевременно видеть всю долговую нагрузку». Глава комитета также напомнил о важности выдерживания сроков реализации проектов.