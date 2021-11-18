Власти Новосибирска отреагировали на закрытие шлагбаумом улицы Маковского

Шлагбаум мешает некоторым жителям домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Новосибирска отреагировала на то, что жители дома №5 на улице Толстого решили установить шлагбаум рядом с дорогой на улице Маковского, которой пользуются жители соседних домов. Больше всего неудобства ограничения доставляют жителям дома на улице Белинского, 6. Им приходится объезжать шлагбаум, чтобы доехать до своего дома.

— Решение вопроса по размещению ограждений (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений данного дома, — говорится в сообщении мэрии.

Но несмотря на это, нужно получить разрешение от имени властей города комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ. Кроме того, установку шлагбаума необходимо согласовать и с ГУ МЧС по области. Разрешение от ведомства необходимо для того, чтобы в случае каких-либо происшествий, служебная машина имела свободный доступ к домам.

Мэрия Новосибирска также заявила, что нет каких-либо сведения о коллективном решении жильцов дома № 5 по улице Толстого, которое было бы согласовано с соответствующими ведомствами.

Власти предлагают спорящим сторонам обратиться в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска для решения возникшего спора.

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