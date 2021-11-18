В Новосибирске на Большевистской улице столкнулись 5 машин. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Участниками аварии, случившейся 17 ноября на улице Большевистской, стали 5 автомобилей. Подробности о ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— В 21:35 водитель 1986 года рождения, трезвый, управляя автомобилем BMW Х-7, следовал по улице Большевистская в сторону улицы Маковского и напротив дома № 7 по улице Большевистской, наехал на разделительный бордюр. Затем водитель «БМВ» наехал на стоящие на светофоре автомобили SUBARU-FORESTER, под управлением водителя 1974 года рождения, а также на NISSAN-TIIDA, под управлением водителя 1985 года рождения. После этого водитель SUBARU-FORESTER наехал на стоящий в попутном направлении HYUNDAI-SOLARIS, под управлением водителя 1975 года рождения. Из-за этого водитель HYUNDAI-SOLARIS врезался в стоящий в попутном направлении на светофоре автомобиль KIA-RIO, под управлением 30-летнего водителя, — уточнили обстоятельства аварии в ведомстве.

В аварии пострадали несколько человек. Так, водителя «Субару Форестер» доставили в больницу — ему предварительно диагностировали рвано-ушибленную рану головы. На больничной койке оказалась и девушка 2001 года рождения, пассажирка «Хендай Солярис». У нее медики выявили ушибы мягких тканей головы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.