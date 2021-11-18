В Новосибирске суд признал застройку «Брусника» незаконной

Дело будет рассмотрено заново Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске застройку «Брусника» в микрорайоне Аэропорт Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной. О этом говорится на сайте суда. До этого Заельцовский районный и Новосибирский областной суды заявляли о законности стройки.

Мэрия Новосибирска ранее в октябре 2020 года дала разрешение на постройку жилищного комплекса «Авиатор» застройщику «Брусника». Постройка из жилых многоэтажек должна была появиться на перекрестке улиц Аэропорт и Мочищенского шоссе. Позже стало известно, что по генплану территория относится к объекту культуры и спорта.

Суд еще раз пересмотрит дело, хотя уже сейчас застройщик начал производить работы и даже заключил договоры с будущими жильцами.

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