Врач-диетолог рассказала, какие продукты употреблять, чтобы снизить уровень холестерина

Диетолог советует также следить за лишним весом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист дала совет, как снизить уровень холестерина. Диетолог Ольга Шмелева заявляет, что необходимо не злоупотреблять такими продуктами как: сало, яйца, мясо, молочной продукцией с высокой жирностью. Важнее всего, по ее мнению, сбросить лишний вес и заменить вышеуказанные продукты на морепродукты, например, на красную рыбу, пишет портал NEWS.ru.

— На первом месте по полезности я бы поставила льняное масло, потом оливковое и лишь на последнее — подсолнечное. Увеличьте в своем рационе прием орехов, в частности грецкого, а также авокадо. Ну и не забывать худеть, потому что из-а лишнего веса могут развиваться нежелательные болезни, — рассказывает врач-диетолог Ольга Шмелева порталу News.ru.

Она считает также, что после 35 лет лучше начать менять привычки питания, а еще лучше начать заботиться об этом раньше, чтобы к определенному времени не поправиться.

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