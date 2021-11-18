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Общество18 ноября 2021 1:15

Врач-диетолог рассказала, какие продукты употреблять, чтобы снизить уровень холестерина

Она советует убрать из рациона несколько любимых нами продуктов
Мария ГРИГОРЯН
Диетолог советует также следить за лишним весом

Диетолог советует также следить за лишним весом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист дала совет, как снизить уровень холестерина. Диетолог Ольга Шмелева заявляет, что необходимо не злоупотреблять такими продуктами как: сало, яйца, мясо, молочной продукцией с высокой жирностью. Важнее всего, по ее мнению, сбросить лишний вес и заменить вышеуказанные продукты на морепродукты, например, на красную рыбу, пишет портал NEWS.ru.

— На первом месте по полезности я бы поставила льняное масло, потом оливковое и лишь на последнее — подсолнечное. Увеличьте в своем рационе прием орехов, в частности грецкого, а также авокадо. Ну и не забывать худеть, потому что из-а лишнего веса могут развиваться нежелательные болезни, — рассказывает врач-диетолог Ольга Шмелева порталу News.ru.

Она считает также, что после 35 лет лучше начать менять привычки питания, а еще лучше начать заботиться об этом раньше, чтобы к определенному времени не поправиться.

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