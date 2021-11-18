Под Новосибирском столкнулись зерновоз и военный бензовоз. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирской области, на трассе Р-256, столкнулись зерновоз «МАЗ» и военный бензовоз «КамАЗ». ДТП произошло на участке между Линево и станцией Ложок в среду, 17 ноября. Кадры с места аварии появились в соцсети.
— От удара прицеп «МАЗа» опрокинулся в кювет, а его содержимое высыпалось наружу. «КамАЗ» же повис над склоном, в опоре на лежащее на боку сцепное устройство, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев аварии, водители большегрузов не пострадали.
Известно, ДТП спровоцировало затор, который растянулся на несколько километров в двух направлениях.
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