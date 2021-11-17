Жительница Новосибирска рассказала о своем репрессированном дедушке, которого обвинили в шпионаже

Посмертной реабилитации дедушки семья сибирячки смогла добиться только в 90-е годы. Фото: Александр Грибакин

Сибирячка Светлана Албаут рассказала о своем репрессированном дедушке, которого обвинили в работе на греческую разведку в 1938 году. В 90-х отец Светланы смог добиться для своего отца посмертной реабилитации, тогда-то девочка и заинтересовалась историей своей семьи.

— Папа смог добиться реабилитации своего отца, а я решила узнать всю правду о судьбе деда Михаила. Поэтому написала заявление в управление ФСБ — в новосибирское и кемеровское одновременно, потому что в то время это был один регион. Мне ответили из кемеровского отделения, и я поехала, — рассказала Светлана изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Сибирячка выяснила, что ее дедушку в 1938 году обвинили в шпионаже: якобы он, будучи греком по национальности, был частью греческой разведки, выполнявшей поручения германской разведки. Его признали виновным и расстреляли. А его сыну — отцу Светланы — пришлось жить в дальнейшем с клеймом сына врага народа.

— Когда папа получил справку о реабилитации деда, ему было уже за пятьдесят, и всю жизнь он чувствовал себя изгоем, хотя окончил Сибстрин, остался там преподавать и был всеобщим кумиром — на его лекции студенты как на модное шоу ходили, — говорит Албаут. — Но ощущение изгоя сильно отравляло ему жизнь.

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