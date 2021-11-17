В Госдуме объяснили, почему изменили срок действия QR-кодов, если привитые заболевают коронавирусом

QR-код для заболевших коронавирусом будет девствовать всего полгода, даже если пройдена вакцинация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Государственной думе России объяснили, с чем связано сокращение времени действия QR-кода, если человек заражается COVID-19 после прививки. Согласно приказу Минздрава, QR-код для заболевших коронавирусом будет девствовать всего полгода, даже если пройдена вакцинация.

— Если человек привился, а через два месяца заболел коронавирусом, QR-код ему продлевается на шесть месяцев. Получается, у него QR-код всего не на 12 месяцев, а на восемь. Дело в том, что иммунитет недостаточно хорошо сформировался, раз человек заразился, — рассказывает зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов изданию «NEWS.ru».

Также Леонов отметил, что если человек вакцинировался, потом заболел, то через полгода ему желательно повторить инъекцию. И это универсальная рекомендация Минздрава РФ о вакцинации после перенесения заболевания направлен на недопущение повторного инфицирования COVID-19.

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