В Новосибирске мошенники предлагают молодоженам провести гостей в ЗАГС в обход коронавирусных ограничений

В Новосибирске появились мошенники, выбирающие в качестве своих будущих жертв «молодоженов».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске появились мошенники, выбирающие в качестве своих будущих жертв «молодоженов». Жулики представляются работниками ЗАГСа и за определенную плату обещают сибирякам провести церемонию с большим количеством гостей, чем официально разрешено в связи с ковидными ограничениями.
— 30 тысяч и народу будет сколько захотите. И гости будут на церемонии, а не стоять на холоде, — вот такое сообщение от «человека из ЗАГСа» пришло популярному новосибирскому блогеру Анастасии Иванцовой, которая вскоре выходит замуж. Сибирячка поделилась скриншотами переписки с мошенниками в сторис на своей страничке в инстаграме.
За свои "услуги" якобы сотрудники ЗАГСа требуют определенную плату. Фото: aneistazzzi
При этом, как отметила Анастасия, расценки у мошенников весьма гибкие: как только они поняли, что человек может сорваться с их крючка, сразу же стали сбивать цену вплоть до 10 тысяч рублей.
Напомним, как сообщали ранее в Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области, в связи с коронавирусными ограничениями, на церемонии бракосочетания могут присутствовать в общей сложности 8 человек, включая самих молодоженов. Им также необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
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