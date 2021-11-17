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Происшествия17 ноября 2021 18:19

В Новосибирске под суд пойдут директора стройкомпании за хищение более 320 миллионов рублей

Они обманывали людей, желающих купить у них квартиры
Надежда КАСЬЯНОВА
Продавали квартиры, не передавая покупателям право собственности.

Продавали квартиры, не передавая покупателям право собственности.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске передали в суд дело двух директоров строительной компании. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба по статье 165 УК РФ и в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

— В период с 2012 по 2020 год обвиняемые продавали квартиры в строящихся многоквартирных домах Ленинского района, — сообщили в областной прокуратуре. — При этом, по факту, квартиры не передавались в собственность покупателям. Ущерб от таких сделок составил более 320 миллионов рублей.

Также обвиняемые обещали передать двум организациям подрядчикам квартиры в строящихся домах на сумму свыше 10 миллионов рублей, но так и не сделали этого.

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