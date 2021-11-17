В Новосибирске завод-банкрот продает общежитие вместе с жильцами

Торги состоятся 22 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске выставили на продажу общежитие предприятия ФГУП «Опытный завод», которое признали банкротом. Общежитие находится на улице Ветлужской. Трехэтажный дом площадью 1756,7 квадратных метров продается по стартовой цене чуть более 9 миллионов рублей. Об этом сообщается на Едином федеральном портале сведений о банкротствах.

Примечательно, что вместе со зданием «продаются» и живущие там люди. Так, по документам, к 19 комнатам продаваемого общежития прилагается 44 зарегистрированных по его адресу жильцов.

— Заявки на участие принимаются с 15 ноября до 20 декабря 2021 года. Торги состоятся 22 декабря в 8:00 по московскому времени, — сообщает конкурсный управляющий предприятия Аркадий Зырянов изданию «Новая Сибирь».

Также поштучно продается производственное оборудование и транспортные средства предприятия на общую сумму почти в 11 миллионов рублей.

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