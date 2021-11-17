В Новосибирске примерно 30% участков трамвайных путей находятся в критическом состоянии. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске отремонтировали 2,5 километра трамвайных путей. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Михаил Никулин.

— В этом году мы впервые вышли на объемы капитального ремонта в 2,5 километра в однопутном исчислении. В данном случае речь идет о ремонте на улице Волочаевской. Там все трамвайные пути полностью были заменены на новые, — пояснил Михаил Никулин. — Этот ремонт обошелся в 63 миллиона рублей: рельсы и шпалы закупали за счет городского бюджета еще в 2019 году, но приступить к работам смогли только в 2021 году. На него также уже добавлял свои средства Горэлектротранспорт.

Также капитального ремонта требуют трамвайные пути на улице Сибиряков-Гвардейцев. Там необходимо обновить участок, протяженностью 2,9 километра — от Горбатого моста до площади Кирова. Сейчас Горэлектротранспорт заказал для этого проектно-сметную документацию. Согласно расчетам, стоить этот ремонт может 115 миллионов рублей.

В целом в Новосибирске, по словам Никулина, примерно 30% участков трамвайных путей находятся в критическом состоянии.

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