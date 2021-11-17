Умерла Светлана Пилевина — представитель династии киоскеров со стажем почти 100 лет

Светлана Павловна проработала в киоске почти полвека. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске не стало Светланы Павловны Пилевиной — представительницы городской династии киоскеров с общим стажем почти 100 лет. Женщина проработала в газетном киоске в Академгородке больше полувека.

Продавать газеты она начала еще в 20 лет — пошла по стопам матери, которая тоже работала в киоске. Трудиться Светлана Павловна продолжала и на пенсии. Женщина знала большинство своих клиентов в лицо, всегда заранее готовила для многих из них их традиционный набор прессы. Сибирячка успела застать таких известных личностей Новосибирска, как, например, академики Михаил Лаврентьев и Дмитрий Беляев. И жители микрорайона отвечали ей взаимной любовью — всегда переживали, когда любимой продавщицы не было на рабочем месте.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Светланы Павловны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.