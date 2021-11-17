В Новосибирске на улице Немыткина построили дорогу к новой школе

В Калининском районе Новосибирска завершили первый этап строительства дороги к школе №219. Фото: Мэрия Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска завершили первый этап строительства дороги по улице Михаила Немыткина. Как отметил на выездном совещании мэр Анатолий Локоть, наличие транспортной инфраструктуры — одно из обязательных условий ввода в эксплуатацию построенной школы № 219.

— Решение о строительстве школы было принято совместно с правительством Новосибирской области. Стройка началась полтора года назад. Несмотря на то, что это ответственность регионального УКСа, я много раз приезжал сюда, следил за строительством. Здесь непростой рельеф, но подрядчик преодолел все трудности. Проект на 1100 мест, очень удобный, универсальный, — отметил Анатолий Локоть. — Дорожная инфраструктура — это обязанность муниципалитета. Дорога новая, внутриквартальная. Но без нее сдать школу было невозможно, необходимо обеспечить транспортную доступность к образовательному учреждению. Буквально за сентябрь вопрос был решен.

Сдать 310-метровый участок дороги — от дома № 8/2 до дома № 4 на улице Мясниковой планируется в конце ноября. Сейчас здесь уже вынесены подземные коммуникации, сделана ливневая канализация, уложен асфальт и оборудованы тротуары. Остались работы по устройству наружного освещения и установке светофора. Их подрядчик планирует завершить на следующей неделе. Второй этап строительства дороги — участок протяженностью 120 метров от дома № 4 на улице Мясниковой до дома № 4/1 на улице Мясниковой. Он позволит соединить улицы Михаила Немыткина и Тюленина.

По словам градоначальника, школа №219 сейчас уже готовится для ввода в эксплуатацию, сейчас для этого оформляются все необходимые документы. После этого учреждению предстоит получить лицензию. Этот процесс может занять от полутора до двух месяцев. В этом учебном году, после открытия, ориентировочно в начале третьей четверти, школа планирует принимать все классы, кроме выпускных: 9 и 11-х.

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