Под Новосибирском сотрудница полиции обвинила бывшего жениха в надругательстве над ее 4-летней дочкой

Женщина обвиняет своего бывшего сожителя в надругательстве над ее маленькой дочерью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области 32-летняя сотрудница полиции обвинила своего бывшего сожителя в надругательстве над ее дочерью-дошкольницей. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Женщина сообщила, что ее бывший 35-летний сожитель надругался над ее 4-летней дочерью. Происходило все в период с апреля по май этого года в квартире, где жила сибирячка, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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