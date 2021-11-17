В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли погибшим мужчину

Мужчину нашли погибшим около дома на улице Панфиловцев. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, вечером 17 ноября, в Октябрьском районе под окнами многоэтажки нашли погибшим мужчину. О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы.
— Мужчина лежит на пешеходной дорожке около дома на улице Панфиловцев,5, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, погибший жильцом дома не является.
Сейчас на месте произошедшего работает полиция, обстоятельства случившегося уточняются.
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