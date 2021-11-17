В Новосибирске надвижка четвертого моста через Обь выполнена на 60%

Пролет моста на Обью надвинули на 60%. Фото: ГК «ВИС»
В Новосибирске надвинуто 60% пролетного строения четвертого моста через Обь. Работы ведутся согласно графику на нескольких площадках одновременно.
— Работы по строительству моста идут по графику и в рамках оговоренных сроков. Из 16 этапов надвижки, готовы 11. Всего надвинуто 465 погонных метров из 776, что составляет 60%, — рассказывают в пресс-службе ГК «ВИС». — Всего с марта 2021 года собрано 6786 тонн металлоконструкций. Общая масса пролетного строения — 10 375,8 тонн.
Отстроено 60 метров правой стойки пилона и 48 метров левой стойки. Фото: ГК «ВИС»
На правом берегу Оби продолжается строительство пилона. На 17 ноября, отлито 60 метров правой стойки пилона и 48 метров левой.
Всего собрано 6786 тонн металлоконструкций. Фото: ГК «ВИС»
Строительство одновременно ведется на 8 площадках из-за сжатых сроков, чтобы успеть сдать работы к началу Молодежного чемпионата по хоккею. Чемпионат пройдет в Новосибирске в конце 2022 — начале 2023 года.
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