В Новосибирске надвижка четвертого моста через Обь выполнена на 60%

Пролет моста на Обью надвинули на 60%. Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске надвинуто 60% пролетного строения четвертого моста через Обь. Работы ведутся согласно графику на нескольких площадках одновременно.

— Работы по строительству моста идут по графику и в рамках оговоренных сроков. Из 16 этапов надвижки, готовы 11. Всего надвинуто 465 погонных метров из 776, что составляет 60%, — рассказывают в пресс-службе ГК «ВИС». — Всего с марта 2021 года собрано 6786 тонн металлоконструкций. Общая масса пролетного строения — 10 375,8 тонн.

Отстроено 60 метров правой стойки пилона и 48 метров левой стойки. Фото: ГК «ВИС»

На правом берегу Оби продолжается строительство пилона. На 17 ноября, отлито 60 метров правой стойки пилона и 48 метров левой.

Всего собрано 6786 тонн металлоконструкций. Фото: ГК «ВИС»

Строительство одновременно ведется на 8 площадках из-за сжатых сроков, чтобы успеть сдать работы к началу Молодежного чемпионата по хоккею. Чемпионат пройдет в Новосибирске в конце 2022 — начале 2023 года.

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