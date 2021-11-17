Сибирячка перевела мошенникам 252 тысячи рублей за посылку от поклонника из США

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

Жительница Новосибирска познакомилась в соцсетях с мужчиной — якобы жителем США. Он сообщил ей, что отправил для нее в Россию ценную посылку вместе с охранником, однако его задержали на границе.

— Мужчина пояснил, что охранника задержали на таможенной границе и для того, чтобы его пропустили, необходимо перевести на его банковскую карту 252 500 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Женщина не раздумывая перевела мошенникам средства и лишилась своих накоплений. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

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