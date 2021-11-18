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Общество18 ноября 2021 0:00

Погода в Новосибирске на 18 ноября 2021 года: небольшое потепление

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 18 ноября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
Морозы чуть-чуть спадут.

Морозы чуть-чуть спадут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 18 ноября 2021 года станет немного комфортнее. Синоптики обещают небольшое потепление.

—Днем в Новосибирске будет около -7…-9 градусов, с утра до вечера будет идти небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью до 17 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области температура составит -11…-16, ночью понизится до -21 градусов. Пройдет снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица.

«Яндекс.Погода» обещает небольшой снег и умеренные холода около -8…-10 градусов.

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