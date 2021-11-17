Мошенники выманили у новосибирца 9,5 тысяч рублей в компьютерной игре

Мошенники выманили у парня почти десять тысяч рублей под предлогом покупки в компьютерной игре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мошенники выманили у парня почти десять тысяч рублей под предлогом покупки в компьютерной игре. Сейчас их ищет полиция.

— Вечером в воскресенье, 14 ноября, мошенники написали 23-летнему парню и предложили купить у них игровой меч, который якобы должен был помочь ему пройти компьютерную игру, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Парень перевел им на счет со своей банковской карточки 9500 рублей, но свою покупку так и не получил.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.