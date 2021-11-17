Мошенники выманили у новосибирца 9,5 тысяч рублей в компьютерной игре

Мошенники выманили у парня почти десять тысяч рублей под предлогом покупки в компьютерной игре.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске мошенники выманили у парня почти десять тысяч рублей под предлогом покупки в компьютерной игре. Сейчас их ищет полиция.
— Вечером в воскресенье, 14 ноября, мошенники написали 23-летнему парню и предложили купить у них игровой меч, который якобы должен был помочь ему пройти компьютерную игру, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Парень перевел им на счет со своей банковской карточки 9500 рублей, но свою покупку так и не получил.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
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