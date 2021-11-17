В Новосибирске с 22 ноября ожидается оттепель и снегопад

Потеплеет уже с субботы, 20 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на следующей неделе ожидается потепление. В пятницу, 19 ноября, столбик термометров может опуститься до -21 градуса, а, начиная с субботы 20 ноября, потеплеет. еще сильнее.

— В субботу, 20 ноября, днем ожидается -7 градусов, ночью — -16 градусов, небольшой снег, ветер южный 6 метров в секунду. В воскресенье, 21 ноября, днем будет -4 градуса, ночью — -10 градусов, без осадков, ветер южный 5 метров в секунду. В понедельник, 22 ноября, днем -1 градус, ночью — -7 градусов, осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный 6 метров в секунду. Во вторник, 23 ноября, днем будет 0 градусов, ночью — -1 градус, ожидается дождь с мокрым снегом и юго-западный ветер 6 метров в секунду, — сообщает Гидрометцентр России.

Потепление принесет с собой слякоть и гололед.

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