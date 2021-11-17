В Новосибирской области мужчину насмерть придавил грузовик, который он ремонтировал

Мужчину насмерть придавило кузовом машины.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В поселке Черепановского района Новосибирской области мужчину придавило кузовом машины во время ее ремонта. Несчастный случай произошел вечером во вторник, 16 ноября.
— 62-летний мужчина ремонтировал свой грузовик Mitsubishi Fuso у себя в гараже. Однако перед этим сибиряк не зафиксировал как следует приподнятый кузов автомобиля, и он упал ему на голову, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В полицию о произошедшем сообщили сотрудники скорой помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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