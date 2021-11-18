Под Новосибирском заводчик простил шестиклассника, укравшего у него голубей

Мальчишка тайно забрал чужих голубей, уж очень хотелось ему держать красивых птиц. Фото: Предоставлено Сергеем Ермоловым

Заводчик Сергей Ермолов из Черепаново простил местного мальчика, укравшего у него голубей. Мужчина рассказал КП-Новосибирск свою историю.

— На выходных пропали шесть породистых голубей — кто-то зашел и похитил их. Я написал заявление в полицию, а потом охранник школы помог. Спрашивал ребятишек, у кого какое хобби. Тогда мальчишка-шестклассник признался: «Я голубей люблю». Даже похвастался, что старший парень-заводила их подбил украсть птиц. Голубей не вернули, но и я без претензий: сейчас редко кто их разводит, а тем более молодежь. Вот и отозвал заявление в полицию, — рассказал Сергей Ермолов.

Школьники и раньше приходили просить голубей, и Сергей отдавал их бесплатно. Мужчина разводит голубей всю жизнь.

— У нас в Черепаново раньше много было голубятников, теперь это редкость — мало кто хочет заняться. Я разводил все породы — и почтовых, и декоративных. Раньше возил голубей на фестивали, на птичий рынок, — говорит Сергей Ермолов.- Мне не жалко, лишь бы птицы попали в добрые руки.

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