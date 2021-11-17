Еще 395 человек в Новосибирске заразились коронавирусом за сутки

За сутки умерли еще 15 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил еще о 395 заболевших за сутки. За этот же период умерли ещ 15 человек.

— Это были мужчины в возрасте 55 лет, 64 года, 69 лет, 82 года, 86 лет, 88 лет, 91 год и женщины в возрасте 46 лет, 52 года, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 77 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 610 человек., — сообщили в областном оперштабе.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 77 572 случая коронавируса, в том числе у 7 911 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 56 140 пациентов, за сутки выздоровели 93 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 986 пациентов, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 329 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 59 пациентов.

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